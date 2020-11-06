Анна Семенович назвала один плюс коронавируса

Москва, 6 ноября. Переболевшая коронавирусом певица и телеведущая Анна Семенович считает, что благодаря пандемии ей удалось сделать паузу в своем бешеном ритме жизни.

Артистка сообщила в начале октября, что у нее выявлен коронавирус. По словам певицы, болезнь прошла без осложнений. Сейчас Семенович чувствует себе прекрасно и рассказала поклонникам, какой один плюс она получила от болезни.

Семенович напомнила, что всю свою жизнь она жила в бешеном ритме и не могла сделать остановку для передышки. Она все время куда-то бежала.

«Сейчас я поняла, что я пряталась за усталостью и трудоголизмом, что я была не готова принять себя полностью со всеми страхами, болью и слабостью. Эта вынужденная пауза была мне необходима», — сказала 40-летняя звезда.

Она отметила, что сейчас она наконец-то смогла познакомиться с собой и полюбить себя.

Поклонники бывшей солистки популярной когда-то группы «Блестящие» отметили, что певица потрясающе выглядит. Звезда опубликовала кадр, на котором предстала с новой прической — пышными кудрями, чем очень порадовала своих подписчиков.