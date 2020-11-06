Киев, 6 ноября. Политический кризис, который возникнет в США на фоне президентский выборов, может грозить миру серьезными последствиями. К такому выводу пришел политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, комментируя итоги американской избирательной гонки. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Корнилов обратил внимание, что внутреннее противостояние в Соединенных Штатах может перерасти в некую новую внешнеполитическую стратегию, с помощью которой Вашингтон начнет осуществлять дестабилизацию международных отношений.

Напомним, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал об активных попытках американских властей и представителей Госдепа США помешать сотрудничеству России и Китая в различных сферах деятельности. Вашингтон принимает меры провокационного характера, чтобы расколоть отношения Москвы и Пекина.

Корнилов в первую очередь обратил внимание, что власти США после президентских выборов не будут решать внутренние проблемы в стране, а попытаются скрыть их с помощью внешней политики. Американские элиты для отвлечения внимания в очередной раз придумают образ внешнего врага и начнут крупномасштабный военный конфликт.

«К большому сожалению, я не думаю, что Америка сейчас уйдет в себя и во внутренние проблемы. Возможно, у нее возникнет соблазн где-то устроить очередную горячую точку, чтобы призвать американцев к единству вокруг внешней угрозы», — заявил политический эксперт.

Корнилов рассказал, какие последствия ждут мир из-за внутренних проблем США. Он заметил, что Вашингтон вновь попытается отвести взгляд от сложной ситуации, связанной с политической и экономической составляющей в стране. Однако подобная тактика американских властей не оправдает себя, но угрожает всему международному сообществу разрушением глобальной системы безопасности.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказался о предварительных итогах президентских выборов в США. Он обратил внимание, что если победу одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то это серьезно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.