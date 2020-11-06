В театре «Ленком Марка Захарова» переболели коронавирусом 15 человек

Москва, 6 ноября. Порядка 15 человек в театре «Ленком Марка Захарова», включая художественного руководителя Марка Варшавера, перенесли коронавирус или болеют сейчас. Именно из-за этого с 22 октября по 4 ноября были отменены все спектакли и репетиции. По данным источника ФАН в театре, среди заболевших тяжелых нет, а Александр Збруев и вовсе перенес COVID-19 бессимптомно.

«Даже в убыток театру Варшавер перенес сейчас все спектакли с Инной Чуриковой, — говорит источник ФАН. — Инна Михайловна коронавирусом не болела, у нее нет антител, поэтому состоит в группе риска. Конечно, для театра это плохо, ведь зритель в основном идет на нее и на Збруева. Но ради ее здоровья стоит потерпеть».

30% персонала театра переведены на удаленную работу или просто сидят дома, продолжая получать заработную плату. В основном это пожилые люди, работающие в кассах, гардеробе, бухгалтерии

Напомним, ранее ФАН рассказал, что Александр Збруев продолжает выходить на сцену, несмотря на рекомендации мэра Москвы о самоизоляции людей старше 65 лет. Дело в том, что у Александра Викторовича есть антитела, поэтому риск заражения коронавирусом для него минимален.