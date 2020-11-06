Самарские ученые нашли способ ускоренной диагностики рака по капле крови

Самара, 6 ноября. Ученые из Самары нашли способ быстро диагностировать онкологию и другие патологии с помощью анализа крови, сообщили в пресс-службе Самарского университета.

Исследователи из Самарского университета имени С. П. Королева с коллегами из Самарского государственного медицинского университета придумали метод ускоренной диагностики онкологических заболеваний и других патологий посредством специального анализа крови. Он позволяет изучить ее компонентный состав в режиме реального времени.

«Такой анализ можно провести в считаные минуты», — отметил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

Диагностика проходит с применением оптических технологий, при использовании которых свет обменивается энергией с молекулами анализируемого вещества. Это дает возможность установить тип молекул и их концентрацию в крови, а значит, и поставить точный диагноз. По словам Братченко, полученные результаты могут быть востребованы при проведении массовых скрининговых обследований.