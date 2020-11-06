Российский танк нового поколения получит электротермохимическую пушку

Москва, 6 ноября. Новое поколение российских танков может получить электротермохимическую пушку. Об этом сообщил еженедельник «Звезда».

Танк нового поколения, который сменит Т-14 «Армата», будет поражать цели противника предварительно нагретым метательным веществом, поданным в створ пушки под высоким давлением, где с помощью электричества он будет превращен в плазму. Об этом рассказал еженедельник «Звезда» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«В этом случае удается получить более плавную, чем в обычных пушках, кривую давления в канале ствола и, как результат, повысить начальную скорость снаряда чуть ли не до 4500 метров в секунду», — пишет издание.

Подобную инновационную пушку может получить беспилотная машина, которой будет управлять искусственный интеллект. Беспилотные испытания «Арматы» на полигоне «Уралвагонзавода» прошли еще весной и подтвердили возможность дистанционного управления танком. В концерне отметили, что появление беспилотных боевых машин на вооружении российских войск всего лишь вопрос времени.

Аналитики британского издания The Economist заявили, что российская армия смогла мобилизоваться. По мнению журналистов, России уладось полностью восстановить военный потенциал, утраченный в годы развала СССР, сообщает "Царьград".