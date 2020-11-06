Победительницу «Холостяка» Дарью Клюкину заподозрили в беременности

Москва, 6 ноября. Модель и звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина опубликовала в Instagram Stories новое видео, после которого фанаты стали активно обсуждать ее «беременность».
Клюкина на ролике предстала с распущенными волосами, в очках с черной оправой и в жилетке. В тот момент, когда она потянулась обнимать подругу, поклонники заметили «округлившийся» живот.
Заинтересованные фанаты стали присматриваться к последним постам победительницы «Холостяка» и обнаружили, что модель с недавних пор старается замаскировать талию.
Подписчики заподозрили Клюкину в беременности и стали просить звезду подтвердить их догадки.
«Мне одной кажется, что она беременна?»;
«Ты беременна, Дарья?»;
«Пухляш стала беременная», — написали комментаторы под недавним постом.
Клюкина предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако известно, что год назад она вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа» и заместителя гендиректора ТНТ Владимира Чопова.
Модель участвовала в пятом и шестом сезонах популярного реалити-шоу «Холостяк». В первый раз она сама покинула проект, а во второй раз стала победительницей.