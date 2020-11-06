Победительницу «Холостяка» Дарью Клюкину заподозрили в беременности

Москва, 6 ноября. Модель и звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина опубликовала в Instagram Stories новое видео, после которого фанаты стали активно обсуждать ее «беременность».

Клюкина на ролике предстала с распущенными волосами, в очках с черной оправой и в жилетке. В тот момент, когда она потянулась обнимать подругу, поклонники заметили «округлившийся» живот.

Заинтересованные фанаты стали присматриваться к последним постам победительницы «Холостяка» и обнаружили, что модель с недавних пор старается замаскировать талию.

Подписчики заподозрили Клюкину в беременности и стали просить звезду подтвердить их догадки.

«Мне одной кажется, что она беременна?»; «Ты беременна, Дарья?»; «Пухляш стала беременная», — написали комментаторы под недавним постом.

Клюкина предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако известно, что год назад она вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа» и заместителя гендиректора ТНТ Владимира Чопова.

Модель участвовала в пятом и шестом сезонах популярного реалити-шоу «Холостяк». В первый раз она сама покинула проект, а во второй раз стала победительницей.