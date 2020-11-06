Спасение щенков принесло известность в TikTok работнику кладбища из Сибири

Новосибирск, 6 ноября. Спасение щенков попало на видео и принесло небывалую популярность 33-летнему Александру, работнику кладбища из села Раздольное.

Ролики быстро разлетелись по социальным сетям. Наибольшую популярность они получили на популярной у молодых людей платформе TikTok. Пользователи активно оценивали видео и писали комментарии. Благодаря этому маленькие щеночки быстро нашли новые дома.

Сибиряк услышал писк на улице, который издавали животные. Увидев их, мужчина забрал щенков к себе в дом, отмыл и накормил. Процесс купания он и заснял на видео. Известно, что сам Александр работает на кладбище в селе Раздольное, Новосибирской области. Он изготавливает памятники.