Украинцы обвинили стилиста Зеленской в предательстве

Киев, 6 ноября. Пользователи Сети раскритиковали стилиста первой леди Украины Елены Зеленской после того, как она посетила выставку «Аргентина глазами женщин-художниц».

Супруга украинского президента опубликовала фотографию с выставки в Instagram, где она была одета в коричневый костюм размера оверсайз. Пользователи обратили внимание не на картины, а на образ первой леди.

Некоторые раскритиковали стилиста Зеленской, который подбирает наряды на несколько размеров больше. Другие предположили, что первую леди специально наряжают в такие уродливые костюмы.

«Даже тут предают!» — написали украинцы.

Супруга президента посетила фотовыставку по приглашению аргентинского посла.