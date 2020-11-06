Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Москва, 6 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи об уходе в отставку главы государства Владимира Путина.

Он отметил, что российский лидер обладает отменным здоровьем и не собирается покидать свой пост. Он назвал "чушью" сообщения о болезни президента.

"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное", ­– сказал пресс-секретарь

Так Псков ответил на вопрос журналиста по поводу публикаций западных СМИ о том, что Путин собирается в отставку из-за состояния здоровья.