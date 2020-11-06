Захвативший банк в Москве заявил на суде о желании видеть Бузову

Москва, 6 ноября. Суд отправил на принудительное лечение захватившего весной столичное отделение «Альфа-Банка». На суде его последние слова были посвящены теледиве Ольге Бузовой.

Отметим, что во время захвата фигурант общался с находившимся в заложниках парнем, который даже вел трансляцию. Злоумышленник отметился неожиданным требованием, которое не касалось денег или политики. Он требовал встречу с Ольгой Бузовой.

В ходе заседания он также заявил в конце, что хотел увидеть телеведущую. Отметим, что преступнику грозил длительный срок лишения свободы. Однако медицинские эксперты констатировали, что у фигуранта есть проблемы психологического характера. На основе этого суд и вынес приговор о лечении.