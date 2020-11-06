Леонид Ярмольник прокомментировал состояние госпитализированной супруги

Москва, 6 ноября. Актер театра и кино Леонид Ярмольник подтвердил, что его супругу Оксану госпитализировали, и рассказал о ее состоянии.

Ранее в пятницу стало известно об экстренной госпитализации жены знаменитого артиста. Женщина угодила в больницу с двусторонней пневмонией.

Как писала пресса, супруга артиста заболела еще 25 октября, но все это время лечилась дома самостоятельно. Впоследствии ее самочувствие стало ухудшаться, и ее отправили в больницу.

«Все нормально. Она в больнице, уже выздоровела», — подчеркнул Леонид Исаакович в беседе с Teleprogramma.pro, говоря о здоровье жены.

Подробности о состоянии Оксаны актер раскрывать не стал. Артист сослался на большую занятость — когда ему звонили журналисты, он спешил на репетицию в театр.

Оксана Ярмольник является художником по костюмам и автором собственной линии мягких игрушек. До отношений с Леонидом женщина встречалась с советским актером и певцом Владимиром Высоцким. В браке с Ярмольником у нее родилась дочь, которую назвали Александрой.