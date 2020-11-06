Знакомая Равшаны Курковой рассказала о беременности актрисы

Москва, 6 ноября. Актриса театра и кино Равшана Куркова ждет ребенка. Подробности личной жизни артистки раскрыла ее знакомая Тина.

В конце октября в Сети появилось сообщение о первенце актрисы, якобы рожденном суррогатной матерью. Уточнялось, что молодой человек Курковой, совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян будто бы готовит праздник по случаю появления на свет малыша.

В окружении пары приоткрыли завесу тайны и рассказали, что на самом деле Куркова не прибегала к услугам суррогатной матери, а забеременела сама. Знакомая актрисы и ее бойфренда уточнила, что срок пока еще очень маленький.

«Они ничего не планировали. Но случилось чудо — Равшана забеременела. В конце августа ребята с друзьями очень круто съездили в Дагестан. Много романтичных мест посетили — видимо, там все и произошло», — передает слова Тины «Экспресс-газета».

По ее словам, друзья пары ждут свадьбу и надеются, что беременность пройдет благополучно.

Куркова однажды уже была в «интересном положении», но беременность окончилась выкидышем, 40-летняя актриса не замужем. В брак она вступала два раза: ее мужьями были фотограф Семен Курков и актер Артем Ткаченко.