Ученые обнаружили две тысячи неизвестных генов у яблок

Москва, 6 ноября. Усилиями ученых удалось сопоставить геномы древних и современных яблок. Исследование указало на существование неизвестных ранее генов.

Особенности влияют на вкус фруктов, их текстуру и подверженность разным болезням. Предполагается, что открытие поможет селекционерам выращивать более крупные и вкусные яблоки. Информация об этом опубликована на страницах журнала Nature Genetics.

«Мы обнаружили, что ген, который связан с характерным хрустом яблок, расположен рядом с участком ДНК, который отвечает за предрасположенность к мокрой гнили», — заявил один из специалистов Чжанцзюнь Фэй.

Ученые считают, что первые домашние яблони появились примерно четыре тысячи лет назад. Фрукты получили популярность во времена правления Александра Македонского. При этом исследователи спорят, какой участок мира стал прародиной яблок — Турция или Центральная Азия.