Юлия Ковальчук рассказала о «Бермудском треугольнике» в своем доме

Москва, 6 ноября. Певица и телеведущая Юлия Ковальчук рассказала о своем любимом доме и призналась, что диван является для нее своеобразным Бермудским треугольником.

Звезда начала рассказ о своем уютном гнездышке с воспоминаний о детстве. Оказалось, что желание иметь свою территорию и обустроить ее по собственному вкусу появилось у ведущей еще в 14 лет. И только к 30 годам она вместе с мужем смогла воплотить свою фантазию в жизнь — они стали обладателями своего дома.

«Для меня дом — это не только стены и место, где можно «поесть и поспать». Дом — это мое место спокойствия, умиротворения и надежности», — поделилась своим видением знаменитость.

Ковальчук добавила, что ее любимым местом является диван. Он, словно Бермудский треугольник, затягивает в себя и не отпускает, пошутила певица. Она закончила речь трогательным признанием в любви к своему дому и призвала поклонников посмотреть на свое жилье новыми глазами: другого такого нет ни у кого на свете.