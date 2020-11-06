Эксперт рассказал, почему досрочные выборы в Раду не спасут Украину

На Украине в скором времени могут пройти досрочные выборы в Верховную раду. Такое мнение в комментарии ФАН высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Спасти Украину

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украину еще можно спасти.

«Думаю, Украину спасут только досрочные парламентские выборы. А если быть честным до конца, то и досрочные президентские. Более того, я считаю, что мы должны проголосовать за изменения в Конституцию Украины, перейти к парламентской форме правления, упразднив президентскую вертикаль власти», — заявил украинский депутат.

Кроме того, он раскритиковал Киев за создание так называемого конституционного кризиса для отвлечения общественного внимания от результатов местных выборов.

Политический кризис

Как считает Владимир Соловейчик, критика действующей украинской власти со стороны оппозиционного депутата Верховной рады, скорее всего, верна. При этом эксперт призвал не забывать, что сам Рабинович в 2014 году подыгрывал пришедшим к власти тогда в Киеве буржуазным националистам. Осторожно, аккуратно, но подыгрывал. Это обстоятельство, конечно, существенно обесценивает его нынешние заявления.

«Политический кризис на Украине после прошедших местных выборов набирает обороты. Действующий президент Владимир Зеленский стремительно теряет популярность, это отразилось и на партии «Слуга народа». Поэтому досрочные выборы, о которых говорит Вадим Рабинович, вполне вероятны. Другое дело, что они не решат проблем, стоящих перед Украиной», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению Владимир Соловейчика, все представленные в парламенте политические силы в разной мере стоят на позиции поддержки тех мер, которые приняла украинская власть по поводу законов о языке и о декоммунизации, по отношению к праву на свободную жизнь граждан ДНР и ЛНР, по поводу признания итогов крымского референдума. Если по данным темам возглавляемые Рабиновичем депутаты и высказываются мягче, нежели все остальные, это не означает, что они готовы на разрыв с большинством по принципиальным соображениям.

«Они — такая же часть современной украинской политической системы и несут свою долю ответственности за все, что происходит на Украине в последние 6,5 года. Поглядим, насколько в условиях нарастающего политического кризиса позиция «Оппозиционная платформа — За жизнь» сможет радикализироваться, насколько тогда слова Вадима Рабиновича и его сопартийцев станут соответствовать нуждам и чаяниям их избирателей», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал развал Украины главным итогом выборов. По его словам, причина проигрыша партии Зеленского на выборах очень проста: это результат того, что за все нужно платить.