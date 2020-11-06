Цены в продуктовых магазинах подскочили по всему миру

Москва, 6 ноября. Во всем мире растет стоимость продуктов пять месяцев подряд, сообщают сотрудники Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

За год прирост стоимости основных продовольственных товаров составил 6%. Только за октябрь 2020 года мировые цены на продукты подскочили на 3,1%, и повышение происходит уже пятый месяц подряд, сообщает пресс-служба организации.

Растительное масло в мире подорожало на 1,8% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, обновив самую высокую стоимость за весь год.

«Сохранение высоких значений этого индекса отражает главным образом более высокие цены на пальмовое и соевое масло», — пояснили в отчете.

К тому же значительно подорожали зерновые, сахар и молочная продукция. Цены на сахарный песок взлетели на 7,2% по сравнению с сентябрем, а зерновые культуры подорожали за 2020 год на 16,5%. Причем дороже всех оказалась пшеница по причине снижения экспорта, плохими погодными условиями в Аргентине и отсутствием осадков еще в части стран.