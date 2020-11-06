Александр Скляр рассказал ФАН о новом альбоме

Москва, 6 ноября. Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр завершает работу над новым альбомом, но еще не определился с его названием. Об этом рок-музыкант признался в беседе с ФАН.

По словам Скляра, диск будет состоять только из новых композиций. Музыкант надеется, что его фанаты смогут познакомиться с альбомом еще до Нового года.

Собеседник ФАН также рассказал, как участники его группы пережили пандемию.

«Пришлось всем уйти на самоизоляцию: наши планы очень сильно подломила пандемия, — признался музыкант. — Впрочем, я уверен, что она у всех артистов подломила планы. Но мы не отчаялись — продолжили работу. Большую часть песен из нового альбома мы как раз записали во время пандемии».

Болезнь не прошла мимо его друзей и близких, добавил заслуженный артист РФ.

«Зацепила! Знакомых зацепила и продолжает цеплять эта зараза. Вся эта история не заканчивается — до Нового года так точно. Закончится ли она до следующего лета? Мне кажется, вопрос надо ставить именно в такой плоскости», — поделился соображениями Скляр.

Известный рок-музыкант посоветовал не пренебрегать масками и перчатками в людных местах и стараться всячески оберегать себя и близких от вируса.

Из-за введенных этой весной и летом ограничений Скляр и его музыканты были вынуждены отменить ряд запланированных концертов в России.

Александр Феликсович Скляр прославился на всю страну песней «Эльдорадо», написанной на стихи философа Евгения Головина. В 2017 году музыкант выпустил альбом «Оставайтесь, друзья, моряками!», в котором исполнил песни Владимира Высоцкого.