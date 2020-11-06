Экс-солистка «Время и Стекло» Дорофеева стала виновницей ДТП

Киев, 6 ноября. Украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надежда Дорофеева попала в аварию. Подробности произошедшего инцидента она рассказала фанатам в Instagram-аккаунте.

По словам исполнительницы, ДТП произошло именно по ее вине.

«Мое лицо, когда, выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала два километра и врезалась в другую машину», — написала экс-солистка группы «Время и Стекло».

Сообщение певицы, судя по комментариям, не на шутку напугало ее фанатов. Поклонники поспешили выяснить, все ли в порядке с любимой исполнительницей. Дорофеева заверила подписчиков, что не пострадала.

«Хороший урок быть внимательнее», — добавила артистка.

Фанаты призвали певицу быть осторожнее на дорогах и обрадовались, что все обошлось.

«Главное, что цела осталась!» — написали они.

На прошлой неделе в ДТП попала певица и блогер Клава Кока. Авария произошла под Ялтой, куда исполнительница ехала на гастроли. Звезда лейбла Black Star отделалась ушибами, а вот автомобилю предстоит серьезный ремонт.