Триполи, 6 ноября. Члены незаконного вооруженного формирования «Бригада ан-Наваси» похитили пассажиров самолета в аэропорту Митига, сообщил источник в Facebook.

Боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отказываются выполнять условия женевских соглашений и покидать территорию страны. Вместо этого они продолжают терроризировать жителей и гостей столицы. На этот раз под удар попали клиенты авиакомпании Buraq Air, следовавшие рейсом из Бенгази в Триполи.

Джихадисты похитили граждан, когда те прибыли в аэропорт Митига. Теперь бандформирование «Ан-Наваси» требует освободить террористов из тюрьмы Аль-Кувейфия в обмен на заложников. Точное число пленников пока не сообщается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что группировки ПНС укрепляют позиции в Ливии. Боевики развернули блокпосты на территории Аль-Азизии в районе Триполи.