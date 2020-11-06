Ирина Шейк поразила Сеть фигурой в обтягивающем платье

Москва, 6 ноября. Российская модель Ирина Шейк примерила обтягивающее платье, показав достоинства своей фигуры.

Новый кадр появился после критики фанатов в сторону «располневшей» фигуры манекенщицы. Интернет-пользователи посчитали, что знаменитость поправилась, и предложили ей перейти в категорию моделей plus size.

Звезда решила показать хейтерам, что они не правы, и примерила самый обтягивающий фигуру наряд. На Шейк было черное длинное платье, которое показывало все достоинства ее фигуры. Звезда была одета в платье с провокационными вырезами итальянского бренда Versace.

Сексуальные изгибы знаменитости впечатлили интернет-пользователей. Они сделали массу комплиментов манекенщице, отметив, что девушка потрясающе выглядит.

«Шикарная Ирина»; «Превосходная Ирина»; «Ничего себе! Вот это платье»; «Лучшая модель на свете», — пишут восторженно поклонники бывшей возлюбленной актера Брэдли Купера.

Однако нашлись те, кто посчитал платье на модели немного тесноватым, а другие предположили, что фотошоп вовсе был неуместен.