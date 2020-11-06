Ученые заявили о наличии четырех видов субантарктических пингвинов

Лондон, 6 ноября. Ученые из Батского университета пришли к выводу, что пингвины Генту представляют собой не один, а четыре вида, которые отличаются как внешне, так и генетически.

Пингвины Генту, которых также называют субантарктическими, на протяжении сотен тысяч лет были изолированы друг от друга. Отдельные популяции не скрещивались между собой, хотя обитали в относительной близости. Из этого исследователи сделали вывод, что можно говорить о разделении их на виды.

По мнению специалистов, субантарктические пингвины в зависимости от популяции по-разному эволюционировали в процессе адаптации к новым условиям. И сейчас, даже несмотря на близость и компактность проживания, они продолжают жить и скрещиваться почти исключительно в рамках своего вида, пишет журнал Ecology and Evolution.