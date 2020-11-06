Молодая жена Цекало очень сильно похудела на нервной почве

Вашингтон, 6 ноября. Молодая жена продюсера Александра Цекало, модель Дарина Эрвин, опубликовала в Instagram селфи, на котором невооруженным взглядом заметно, как она изменилась.

Художница разместила в Stories снимок, сделанный в кабине лифта. Эрвин надела облегающее короткое платье, кофту и взяла с собой черную сумочку. Лицо она спрятала за массивными солнцезащитными очками и маской.

Модель написала короткую фразу, по которой можно догадаться, что девушка очень сильно похудела на нервной почве. По всей видимости, жена Цекало переживает из-за обстановки, сложившейся в США на фоне массовых протестов и выборов президента.

«Соединенные Штаты тревожности», — написала она на английском языке.

Эрвин родилась в Казахстане, но уже долгое время живет в США. Замуж за Цекало она вышла в прошлом году. Этот брак стал для продюсера четвертым. Тот факт, что продюсер старше своей избранницы на 30 лет, паре вовсе не мешает.

Модель недавно показала фото своего младшего брата. Снимок поразил пользователей Сети. Мальчик оказался поразительно похож на Цекало.