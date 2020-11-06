Утратившее популярность платное ТВ в России обретает «второе дыхание»

Москва, 6 ноября. У платного российского телевидения откроется «второе дыхание» в виде значительного роста числа абонентов, считают эксперты TelecomDaily.

Около 800 тысяч новых подключений может ожидать российский рынок платного телевидения после падения показателей в прошлые годы. Такой рост к концу 2020 года спровоцирует эпидемиологическая ситуация в стране и рост самоизолирующихся граждан.

«Самоизоляция стала практически единственным драйвером рынка», — опечалены эксперты.

Однако снижение покупательской способности населения может повлиять на рост числа абонентов не лучшим образом, добавили авторы исследования. Экономический спад может оставить финансовые показатели на прошлогоднем уровне, считают представители компании «Орион».