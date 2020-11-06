Первые фото Кайли Дженнер в Instagram ошарашили поклонников

Москва, 6 ноября. Поклонники младшей сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер, увидев первые снимки звезды в Instagram, обругали ее за пластику.

Пользователи интернета нашли первые кадры Дженнер, которые она опубликовала, появившись в популярной теперь соцсети Instagram. На кадре 14-летняя сестра Кардашьян позирует в худи, очках и без макияжа. На еще одном раннем снимке она запечатлена за столом с собранными в хвост волосами в полосатом лонгсливе.

В социальной сети отметили, что по прошествии времени знаменитость сильно изменилась. По их мнению, предпринимательница сделала себе несколько пластических операций.

«Она не изменилась, а просто сделала 100 операций»; «Я даже не представляю, сколько операций на лице она сделала»; «Я в шоке — это два разных человека», — пишут ошарашенные поклонники 23-летней американской модели.

Некоторые интернет-пользователи признались, что с трудом узнали любимого блогера, пишет The Sun.

Кайли Дженнер — один из самых популярных блогеров в Instagram. Раньше она считалась самой молодой миллиардершей, но в мае этого года потеряла этот статус.