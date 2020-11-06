Сын Канделаки подколол Собчак в ее день рождения

Москва, 6 ноября. Сын телеведущей Тины Канделаки, музыкант Леонтий Кондрахин подколол журналистку Ксению Собчак в ее день рождения.
Молодой человек 5 ноября, когда телеведущая отмечала 39-летие, опубликовал в Instagram видео, на кадрах которого посмеялся над ее музыкальным вкусом. Кондрахин остался недоволен интервью вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина, которое он дал Собчак.
«Вы согласились с ней, что панк-рок не является сейчас лидирующим жанром, а рэп возглавляет музыкальную индустрию», — обратился сын Канделаки к фронтмену группы.
Кондрахин пообещал научить Спирина «грамотно играть», а Собчак послал воздушный поцелуй.
«Прежде чем на весь YouTube заявлять подобные высказывания, забудьте о своем ЧСВ (чувство собственной важности. — Прим. ФАН) и оглянитесь вокруг», — посоветовал он музыканту.
Между Собчак и Канделаки, напомним, время от времени вспыхивают конфликты. Не так давно журналистка заявила, что генпродюсер телеканала «Матч ТВ» находится в неплохой физической форме, но не может претендовать на звание «гуру фитнеса». Канделаки на колкости Собчак ответила юмористическим роликом.