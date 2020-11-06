Сахалинцы помогли земляку из дома-интерната записать песню для его девушки

Южно-Сахалинск, 6 ноября. Сахалинцы помогли постояльцу местного дома-интерната для престарелых и инвалидов Эдуарду Киму записать песню на конкурс талантов, посвященную его любимой.

Молодой человек мечтал принять участие в конкурсе, но из-за строгого карантина не мог подготовить запись самостоятельно. Тогда он обратился за помощью к землякам, которые отозвались на просьбу.

Группа активистов за три дня собрала необходимую для записи аппаратуру и передала ее в интернат. Киму также доставили приобретенную специально для него музыкальную колонку с флеш-картой для воспроизведения «минусовки» и большую профессиональную колонку с микрофоном.

«Я очень рад, что появилась возможность репетировать, записать песню и отослать на конкурс талантов для участия в заочном этапе. Заявку я уже подал, в декабре будет подведение итогов», — поделился получивший поддержку молодой человек с astv.ru.

Ким рассказал, для конкурса он записал песню Владимира Девятова «Лучшая из лучших женщина», которую посвятил своей девушке. Молодой человек признался, что не видел спутницу уже несколько месяцев из-за введенного в доме-интернате карантина.