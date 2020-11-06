Актер Александр Збруев перенес коронавирус

Москва, 6 ноября. 82-летний Александр Збруев, единственный возрастной актер, который сейчас выходит на сцену знаменитого театра «Ленком Марка Захарова», переболел коронавирусом. Как рассказал ФАН источник в театре, артист недавно перенес болезнь и у него теперь есть антитела. Поэтому риск повторного заражения Збруева очень мал.

«Несмотря на то, что Збруев обладает антителами, худрук театра Марк Варшавер специально за ним высылает машину, — рассказал источник. — Александр Викторович и Инна Михайловна Чурикова — две главные звезды театра. Их берегут».

Сегодня Збруев занят в спектакле «Ва-банк», поставленном Марком Захаровым в 2004 году по мотивам пьесы Островского «Последняя жертва». Спектакль до сих пор пользуется успехом благодаря Збруеву, играющему одну из главных ролей — Флора Федулыча Прибыткова.

Напомним, ранее Инна Чурикова выразила свое недовольство возрастной дискриминацией в театрах Москвы. Ей не нравится, что из-за пандемии на спектакли перестали пускать зрителей старше 65 лет, а у возрастных актеров переносят постановки.