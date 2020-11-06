В Госдуме рассказали, как вырастет маткапитал после индексации

Материнский капитал на второго ребенка в 2021 году составит более 630 тысяч рублей, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. В комментарии ФАН она рассказала, как будет расти маткапитал после индексации.

Ранее в Минтруде сообщили, что со следующего года размер материнского капитала в России будет проиндексирован. Как отметила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, повышение будет ежегодным.

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подтвердила эту информацию. Парламентарий отметила, что это решение было принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Действительно рассматривали [это предложение]. И это решение было принято по поручению президента России. У нас материнский капитал, на самом деле, достаточно долгий период времени не индексировался, начиная с 2019 года», — сказала Светлана Бессараб в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий отметила, что на 2021 год материнский капитал будет проиндексирован. Она рассказала, как изменится размер выплаты.

«При условии, что первый ребенок родился в период с 1 января 2020 года и далее, на второго ребенка материнский капитал в 2021 году составит 639 тысяч рублей, на 2022 год — 665 тысяч рублей, и уже в 2023 году — 691 тысячу рублей», — сказала Светлана Бессараб.

Она оценила решение повысить размер материнского капитала.

«Материнский капитал будет расти достаточно быстрыми темпами. Ежегодная индексация обязательна. Тем более, что мы приняли основной закон, в соответствии с которым пенсии и пособия будут индексироваться ежегодно на уровень инфляции и не реже одного раза в год», — резюмировала Светлана Бессараб.

Напомним, согласно проекту бюджета ПФР, средний размер пенсии в России должен увеличиться до 19,3 тысячи рублей к 2023 году. В соответствии с документом, в следующем году Пенсионный фонд собирается индексировать пенсии на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, а в 2023 году на 5,6%. При этом увеличение выплат будет проходить на уровне выше прогнозируемой инфляции.