МакSим впервые рассказала, как потеряла ребенка

Москва, 6 ноября. Певица МакSим впервые рассказала, как на позднем сроке беременности потеряла третьего ребенка.

Исполнительница воспитывает двух детей. Весной 2009 года она родила дочь Александру, а осенью 2014 года — Марию.

В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» звезда призналась, что ждала и третьего ребенка, но ее проблемы со здоровьем привели к трагическому исходу. МакSим забеременела, когда ее младшей дочери было два года. Звезда старалась скрыть свое положение.

«Я тогда очень сильно похудела, и организм дал сбой. Мне пришлось лечь на сохранение. Но, к сожалению, на большом сроке я потеряла ребенка», — рассказала она ведущему Борису Корчевникову.

Певица призналась, что это событие «подкосило» ее, как ничто другое в жизни. Справиться с болью она пыталась при помощи алкоголя.

МакSим давно не появлялась на публике. Артистка объяснила, что прекратила творческую деятельность из-за серьезной аварии. 37-летняя певица призналась, что у нее были серьезные повреждения внутренних органов, осложнения с сосудами головного мозга и «жуткие» боли.