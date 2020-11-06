Введение школьных выборов в РФ приведет к бумажной волоките и интригам

Введение выборов директоров школ в России добавит стресса в непростую школьную жизнь. Вместо развития учебного процесса это породит «море скандалов и интриг на пустом месте» — так отреагировали в Национальном союзе педагогов на предложение партии «Новые люди», направленное на имя замминистра просвещения РФ Виктора Басюка. В Минпросвещения отметили, что, по российскому законодательству, директор школы и сейчас может избираться общим собранием сотрудников образовательной организации.

Введение школьных выборов в масштабах страны приведет к бумажной волоките и интригам, считает руководитель Национального союза педагогов Наталья Шадрина.

«Директор школы несет административные функции и материальную ответственность, распоряжаясь бюджетным финансированием, управляет кадрами, отвечает за качество образования сотен детей. Уровень профессиональных компетенций директора, в том числе финансовых, должен быть на высоком уровне, — объяснила свою позицию Наталья Шадрина. — В свою очередь муниципалитет и субъект РФ, доверяющий директору распоряжение бюджетными финансами и гарантиями образования для каждого ребенка, обозначенными в Конституции, должны быть уверены в компетенциях управленца, ими отобранного и назначенного при участии общественности».

По ее мнению, предложение ввести систему выборов директоров школ говорит не о недоверии к системе отбора школьных управленцев, а о желании общественности влиять на школьную жизнь и принимаемые решения. При этом в мировой практике признанным и эффективным механизмом считается работа управляющих советов, куда входят родители, представители местной общественности, учителя, директор школы.

«Например, управляющий совет может иметь право согласовывать кандидатуру директора школы, предложенную муниципалитетом или отказаться от нее, — пояснила руководитель НСП. — Но это не главное. Управляющие советы, обладающие реальными полномочиями, — инструмент влияния общественности на жизнь школы в стабильном формате, а не только раз в год во время выборов директора, как предлагается».

По словам Натальи Шадриной, вопрос, скорее, в том, кто из участников образовательного процесса реально влияет на аспекты школьной жизни, обладает ли директор автономией в своих управленческих решениях и влияет ли общественность на его решения.

В обращении к замминистру просвещения Виктору Басюку авторы инициативы заявили, что коллектив учителей, советы родителей и учащихся должны выступать в роли заказчика работы директора.

«Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе. При этом у учредителя должно оставаться право обоснованно освобождать избранного директора от занимаемой должности, например, при несоблюдении или существенных нарушениях устава школы», — говорится в сообщении от партии.

Главы образовательных учреждений тоже вступили в дискуссию. Так, директор пермской школы «Точка» Анна Деменева считает, что надо искать форматы взаимодействия, при которых будут учтены представления и власти, и школьного сообщества о развитии школы.

«Проводить это через процедуру назначения и контракт директора, — предлагает Деменева. — При этом необходимо сохранять самостоятельность директора как ключевого эксперта в формировании политики школы».

Директор центра сопровождения проектов при Институте развития образования им. Н.Ф. Бунакова Татьяна Куликова считает, что надо думать про комплексные программы и механизмы формирования кадрового резерва не только директоров, а всей управленческой команды.

«На мой взгляд, скорее, формирование кадрового резерва можно в том числе рассматривать и как программу гарантированного карьерного роста в системе образования, чего сильно не хватает, особенно молодым кадрам, — высказалась Куликова. — Мне кажется, что открытый общественный конкурс может быть частью механизма, но не единственной».

По словам Куликовой, общественность в массе не задумывается над причинами происходящих изменений и тенденций в образовании и, соответственно, не может их учитывать при выборе того или иного кандидата.

Что касается позиции Минпросвещения РФ, то в образовательном ведомстве отметили: механизм назначения директора школы в России и так урегулирован законом. В частности, закон «Об образовании в Российской Федерации» предписывает что руководитель образовательной организации либо избирается общим собранием, конференцией работников образовательной организации с последующим утверждением учредителем образовательной организации, либо напрямую назначается учредителем образовательной организации. По мнению Минпросвещения, дополнительные механизмы здесь излишни.