Актриса Елена Валюшкина показала грудь в купальнике

Москва, 6 ноября. Российская актриса театра и кино Елена Валюшкина искупалась в Черном море, засветив грудь в купальнике.

Знаменитость сейчас отдыхает на Черноморском побережье в Сочи. Актриса, несмотря на то, что купальный сезон уже закончился, решила искупаться в море. Она наслаждалась морем, температура которого была ниже 20 градусов тепла. Холодная вода явно не стала преградой для приятного отдыха.

Валюшкина выбрала для отдыха узорчатый купальник, добавив аксессуары — солнцезащитные очки от Ray-Ban и забавную панаму с ананасами. Актриса отметила, что вода в море ледяная, но идти на берег ей вовсе не хочется.

«Море — это, кончено, сила. Такое блаженство», — сказала 57-летняя актриса в Instagram.

Артистка вырвалась в Сочи на пару дней. Она пытается впитать все прелести курорта, путешествуя по его знаменитым местам. Валюшкина не только ходит на море, но и гуляет по лесам. Знаменитость делится с поклонниками фотографиями и видео, рассказывая о своих впечатлениях от отпуска. Очевидно, что звезда российского кино в восторге от путешествия.