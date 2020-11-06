Звезда «Человека-паука» добивается опеки над детьми после развода

Вашингтон, 6 ноября. Американский актер, звезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр и его жена Дженнифер Мейер, подавшая на развод, добиваются совместной опеки над детьми.

В октябре супруга актера подала заявление на расторжение брака. Она обратилась в суд Лос-Анджелеса и ожидает, что процесс запустят в ближайшее время.

Тем временем появились подробности о том, как супруги хотят разделить опеку над 11-летним сыном Отисом Тобиасом и 13-летней дочерью Руби Свитхарт. AceShowbiz сообщает, что Магуайр и Мейер хотят принимать равное участие в воспитании детей. Развод пары проходит мирно, супругам удалось сохранить теплые отношения. Споров о разделе имущества не предвидится.

«После долгих размышлений мы приняли решение расстаться. Мы прежде всего должны воспитывать наших детей вместе с неизменной любовью, уважением и дружбой», — говорила пара в 2016 году, когда впервые задумалась о разрыве.

Актер женился на дизайнере ювелирных украшений в 2007 году. Недавно появилась информация, что Магуайр может вернуться к фильмам о Человеке-пауке, но на этот раз в роли дяди Бена.