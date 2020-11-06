Мясников перечислил главные ошибки в лечении коронавируса

Москва, 6 ноября. Лечение коронавируса часто сопровождается рядом ошибок. Какими именно, рассказал врач и популярный телеведущий Александр Мясников.

Самое главное при амбулаторном лечении — не мешать организму бороться с вирусом, отметил медик. Многие люди, получившие положительный тест, пытаются купить различные препараты и попасть на компьютерную томографию без назначения врача, напомнил Александр Мясников.

«А что делать пожилому человеку в 65 с хроническим заболеванием легких, который получил ковид и который должен получить квалифицированную помощь? А ее нет, потому что все занимаются вот этими напуганными людьми!» — отметил врач в эфире шоу Владимира Соловьева «Полный контакт».

Александр Мясников ранее рассказал об опасности назальных капель от насморка. Такой препарат повышает мышечный тонус и вызывает учащенное сердцебиение, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". У пожилых людей может нарушиться сердечный ритм, заявил медик.