Ливийские делегации назвали приоритетные задачи форума в Тунисе

Бузника, 6 ноября. Делегации Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей поддержали Форум политического диалога Ливии, который состоится в Тунисе через три дня.

По данным издания Libya Al-Ahrar, в Марокко завершилась двухдневная встреча представителей Востока и Запада. В завершение мероприятия делегаты заявили о приверженности политическому урегулированию кризиса в североафриканском государстве.

Участники переговоров в Бузнике подчеркнули, что Совместному военному комитету «5+5» предстоит определить будущее Ливии на серии консультаций в столице Туниса 9 ноября. Главными темами обсуждения станут организация предварительного этапа по объединению государственных институтов, а также подготовка к законодательным и президентским выборам на конституционной основе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что командование Ливийской национальной армии (ЛНА) нацелено на объединение вооруженных сил североафриканского государства. По словам генерал-майора Фараджа Сузаа, это поможет защитить страну от иностранного вмешательства.