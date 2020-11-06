Британский шеф-повар раскрыл секрет идеальной картошки по-деревенски

Лондон, 6 ноября. Британский шеф-повар французского происхождения Рэймон Блан рассказал, как приготовить идеальный картофель по-деревенски.

По словам Блана, прежде всего необходимо правильно выбрать картофель. Повар считает, что лучше всего для данного блюда подойдет сорт Марис Пайпер, но также можно взять и другие, например, Кинг Эдвард или Линкольншир.

Готовить профессионал советует на гусином жиру, поскольку он обладает непередаваемым ароматом и не навредит здоровью. Веганам Блан рекомендует использовать подсолнечное масло.

«Очистите картошку и порежьте ее на четвертинки, а затем — на кусочки по три-четыре сантиметра. Вы можете сохранить очистки и хорошо прожарить их для аперитива. Их можно подавать с тмином, чили или семенами фенхеля», — уточнил повар.

Нарезанную картошку нужно варить в кипящей воде 6–7 минут, а затем слить воду и хорошо встряхнуть. Убедившись, что масло прогрелось, необходимо аккуратно выложить на противень картошку в один слой и поместить ее в духовку при температуре 200 градусов. Время запекания — 30–40 минут. Блан также добавил, что можно приправить блюдо солью и черным перцем. В духовке картошку следует перемешать. Повар заверил, что если готовить по рецепту, у картошки получится «великолепная хрустящая корочка и мягкая сердцевина».

Ранее российский шеф-повар Владимир Павлов обратил внимание на то, что картошку не следует сочетать с мясом, пишет «Подмосковье сегодня». По его словам, этот овощ, в котором содержится большое количество крахмала, не вполне сочетается с животным белком и приводит к процессу брожения в желудке.