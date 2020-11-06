Генерал-полковник Ивашов: Вокруг России сжимаются кольца анаконды

В конце октября, аккурат перед президентскими выборами в США, президент России Владимир Путин сделал американцам предложение по сохранению основных положений практически похороненного Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Соглашение, из которого США вышли еще в августе прошлого года, внезапно оказалось в центре внимания российского президента — наверняка не случайно. О том, что может стоять за предложением российского президента, рассказал ФАН генерал-полковник, член Генсовета «Партии Дела» Леонид Ивашов.

— Почему Владимир Путин решил сейчас поднять этот вопрос? Он стоит настолько остро?

— Мне приходилось говорить на эту тему в преддверии выхода США из ДРСМД. Тогда у многих россиян были панические настроения, и мне приходилось разъяснять, что ожидать немедленного удара ракетами средней и малой дальности не стоит. Хотя бы по той причине, что их в наличии (развернутых) не более десятка с каждой стороны. Да и межконтинентальных средств поражения у США и России куда больше, чем РСМД. И мощность боезарядов на стратегических дальнобойных носителях в разы больше.

— То есть войны опасаться не стоит?

— Открытого вооруженного столкновения, тем более с применением стратегических ядерных сил, нет, а вот гибридной (холодной) — да. Она против России не прекращалась. И вдруг президент РФ посылает предложения, суть которых заключается в том, чтобы ни США, ни РФ не размещали РСМД в Европе. Для того чтобы привлечь внимание американцев, Путин фактически признает наличие в Калининградской области крылатой ракеты средней дальности 9М729, развертывание которой явилось поводом для США обвинить Россию в нарушении Договора о РСМД. Также он заявляет, что РФ не будет развертывать этот тип ракет на европейской части своей страны, и предлагает организовать проверки как российской ракеты, так и американских комплексов ПРО «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк 41 на базах США и НАТО в Европе, которые, по мнению Москвы, могут быть использованы в качестве ударных систем средней дальности. Что, по мнению российской стороны, могло бы сохранить основные положения ДРСМД на взаимной основе.

Для европейцев этот шаг вполне приемлем, поскольку они не очень желают, чтобы даже возможный обмен ядерными ударами между Россией и США проходил по европейским столицам, пунктам управления НАТО и военным объектам США в Европе. Кроме того, для США же сейчас начинается мертвый сезон в принятии каких-либо решений примерно до вступления в должность избранного президента в конце января 2021 года. А в реальности, думаю, не ранее чем через полгода-год, пока он сформирует новую команду и у него дойдут руки до предложения российского президента.

— Что побудило Владимира Путина сделать срочное заявление по РСМД? Не мог же он просто так «выстрелить в воздух».

— Не мог, и причину нужно искать в иных событиях, скорее всего, не связанных с ядерным оружием. Обратим внимание на тематику европейских (и российских) СМИ и обнаружим, что в последнее время в них с завидной интенсивностью упоминается проект «Северный поток — 2». Польша предъявила «Газпрому» миллиардные штрафы за нарушение польского законодательства при строительстве «Северного потока — 2», хотя через польскую территорию ни одного метра этого газопровода не проходит. Украинский «Нафтогаз» поддержал расширение санкций против «Северного потока — 2». Российское судно-трубопрокладчик «Академик Черский», с трудом восстановленный, двинулся к берегам Германии. Тут же десятки военных кораблей НАТО и гражданских судов начали учения в районе острова Борнхольм по поиску затопленных химических боеприпасов времен Второй мировой войны (на маршруте трубопровода). Путин назвал [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана надежным партнером и привел Турцию в пример ЕС в ситуации с «Северным потоком — 2», МИД РФ высказался по поводу влияния результатов выборов президента США на завершение проекта «Северный поток — 2».

Поставки сланцевого газа на европейский рынок актуальны и для республиканцев, и для демократов. Российский газ — главный конкурент американскому, так что газовая проблематика в треугольнике США — Европа —Россия не только сохраняется, но и обостряется. Решение все же принимать европейцам. Германия ищет примиренческие решения и для США, и для России.

В то же время вокруг России сжимаются кольца анаконды. И инициируют это сжатие англосаксы. Любой повод — будь то Скрипали, Навальный, события в Белоруссии, Нагорный Карабах. На очереди — Молдавия, возможно, Киргизия: они будут использованы для сжатия российских пространств — политического и экономического. Как только внутриполитическая ситуация в США утрясется, они займутся российским газом серьезно, чтобы не пустить его в Европу. Дожать «Турецкий поток» для США не составит большого труда, несмотря на раздаваемые Эрдогану почести со стороны российского руководства.

И потому Путин вбрасывает этот ракетно-ядерный козырь на еврогазовое поле, чтобы сломить сомнения части европейцев в отношении «Северного потока — 2» в период полувластия в Соединенных Штатах. Пусть этот козырь звучит не совсем экономически, но, в конце концов, наши оппоненты тоже используют самые разные виды оружия. Совсем недавно два американских стратегических носителя ядерного оружия Б-52 «прогулялись» к границам России и имитировали нанесение ударов по Крыму. Но сегодня реально в рамках гибридной войны применяются американцами новые виды средств массового поражения, ряд которых в современном мире будут страшнее ядерного.