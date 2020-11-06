ВОЗ посоветовала миру готовиться к новой пандемии

Женева, 6 ноября. Миру следует заняться подготовкой к новой пандемии, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Эта тема может стать одной из ключевых на возобновляющей свою работу 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Специалисты ВОЗ обратили внимание, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, смогли быстро среагировать на ситуацию с коронавирусом. Первая часть 73-й ассамблеи прошла 18-19 мая. Ее участники планируют принять резолюцию "об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении".