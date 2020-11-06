Заведующая первым в Петербурге детским онкоотделением рассказала ФАН о современном лечении

Детское онкологического отделение Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи 6 ноября отмечает 30-летний юбилей. Сейчас в петербургском онкоцентре проходят лечение 20 детей, в том числе из Калининграда, Алтайского края и Ленинградской области. В год около сотни маленьких пациентов с первичными опухолями получают здесь медицинскую помощь. Отделением руководит доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории Маргарита Белогурова. В интервью ФАН она рассказала об истоках детской онкологии в России, о битве с нейрохирургами за лечение опухоли мозга и о том, что помогает оставаться в профессии.

— Расскажите немного о том, как открывалось детское онкологическое отделение в Петербурге.

— Наше отделение было первым, построенным по образу и подобию западных. До открытия нашего отделения дети лечились раздельно, в зависимости от типа опухоли: костей, печени и так далее — в институте онкологии, с лейкозами — в первой больнице.

Когда [в 1990-е] открылись двери на Запад, врачи стали общаться. К нам приезжали иностранцы и очень удивлялись, почему дети разделены, если и лейкозы, и лимфомы, и солидные опухоли относятся к детской онкологии. У них это все было объединено в детское отделение. В результате такое же появилось и у нас в рамках создания Центра передовых медицинских технологий.

На тот момент это был действительно прорыв. Мы освоили все на тот момент современные программы, по которым лечились дети в Европе и Штатах. Все наши врачи прошли длительные зарубежные стажировки. Это отделение было пионером для Питера и не только для него. Мы были одними из первых в стране, кто получил практику за рубежом, а потом начал эти знания через семинары и образовательные программы распространять в России.

— Что революционного произошло?

— Мы перевернули представление врачей, свое собственное и всех остальных, о детской онкологии. Оказалось, что она излечима. У нас не было стройных программ. Мы съездили, научились и привезли тонны протоколов лечения, причем теми же препаратами, которые были в арсенале наших онкологов до этого. Дети сразу стали выздоравливать.

— Детская онкология 30 лет назад и сегодня — в чем отличие?

— В первую очередь в цифрах выживаемости. Раньше от лейкоза лечили максимум каждого 10-го. Я училась в институте, нам рассказывали: «Лейкоз — неизлечимое гематологическое заболевание». Я уже больше 30 лет работаю и, если у пациента диагностирован стандартный лейкоз, говорю родителям: «Шанс вылечить вашего ребенка составляет 95%».

Опухоли мозга всегда были полем деятельности нейрохирургов. Раньше дети наблюдались только у них. Самая последняя и самая сложная битва онкологов была за это поле. Нейрохирурги — это топ, и они со всеми разговаривают сверху вниз, так всегда было. Онкологам и радиологам удалось убедить нейрохирургов в том, что они помогут увеличить шансы пациентов на выживание. За счет только того, что опухоль мозга стала мультидисциплинарным вопросом, выживаемость больных увеличилась в 20 раз.

— Удается вылечить навсегда? Или болезнь вернется в том или ином виде?​​​​​​​

— Это вопрос от лукавого, потому что никто не знает. Мы апеллируем к статистике, это большие числа. Из пяти тысяч больных рецидив развивается у 5%. Мы не знаем, какой ребенок попадет в эти 5%. Мы не утверждаем, мы говорим: «С вероятностью». Мы не можем дать 100-процентную гарантию, потому что пока мы не все знаем о раке, в том числе о детском.

— Лекарства изменились?​​​​​​​

— Базовые лекарства не изменились. Когда они стали отечественными, ухудшилось их качество — это точно. Они стали более токсичными, при этом говорить об их эффективности сложно. По лейкозам видно: с введением импортозамещения в 2015 году уровень рецидивов увеличился в три раза. Выживаемость ухудшилась.

— В середине октября сообщалось о проблемах с поставками этопозида, а также препаратов с винкристином и даунорубицином — базовых лекарств для химиотерапий. Как на данный момент у вас обстоят дела с их закупкой?​​​​​​​

— Я вижу попытки решить проблему, но никакого практического выхлопа нет: лекарства в дефиците. Мы изощряемся в способах лечения. Причем речь идет о дешевых стандартных лекарствах. Они не копейки стоят, но в сравнении с новомодными — да. Может быть, это и есть причина того, что производители не хотят этим заниматься. Это базовые препараты — то, что нужно большинству стандартно. На изыски они находят миллиарды, а на банальные лекарства, которыми 80% детей можно излечить, у них нет — я не знаю — воли, ресурса. В наше отделение мы препараты достали, но их хватит на короткий срок.

— Часто осложнение становится страшнее, чем болезнь?​​​​​​​

— Иногда они примерно равны. Осложнения бывают настолько тяжелые, что родители говорят: «Я вам привел здорового ребеночка. У него где-то что-то там было. Он на своих ногах пришел, а тут у него сепсис и язвы».

Иногда осложнения жизненно опасны. Опухоль жизненно опасна в перспективе. Если ее не лечить, она приведет к концу. Мы начинаем бороться с опухолью на первой-второй стадиях, когда еще нет распространения и шансы на выздоровление очень приличные. Лечение таково, что можно получить осложнение, которое на вид страшнее той болезни, с которым ребенок пришел. Это встречается довольно часто.

Для таких неизбежных острых осложнений у нас есть реанимация, которая призвана их купировать. В ней работает совершенно особая команда реаниматологов, которая занимается лечением осложнений после химиотерапии.

— Что движет людьми, когда они идут в детскую онкологию? Это одна из самых тяжелых тем в медицине.​​​​​​​

— Это правда. Это тяжело, но это очень интересно и, знаете, свет в конце тоннеля есть. В отличие от взрослой онкологии, где ситуация не очень радужная. Благодаря той революции, которая случилась в детской онкологии в конце 90-х, она стала намного более оптимистичной.

— Какие задачи вы ставите перед детскими онкологами?​​​​​​​

— Мечта любого детского онколога — лечить ребенка адресно, чтобы убивать только опухолевые клетки и не калечить все вокруг них. Сейчас наши лекарства — это как беспорядочная стрельба из пулемета. Мы очень ждем, что ученые дадут нам новое точное оружие.

Есть препараты, которые действуют нацеленно, и мы уже лечим ими, но они покрывают очень небольшой спектр опухолей. Остальная масса уничтожается тотальной химией с жуткими осложнениями. Мы можем вылечить 75% всех заболевших: игра стоит свеч и успехи есть, но какой ценой...

— Что, кроме спасенных детских жизней, помогает оставаться в профессии?​​​​​​​

— Немедицинское общение с коллегами. У нас традиция в отделении — мы все праздники отмечаем вместе. Каждый год праздновали день рождение отделения, ходили в кафе, в театры. День медицинского работника — это всегда лето, много народу, шашлык, салаты. Сейчас мы очень страдаем от отсутствия такого общения из-за коронавируса. Впервые за 30 с чем-то лет отменили День медицинского работника.