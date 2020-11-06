Apple добавила более 100 новых эмодзи в iOS 14.2

Вашингтон, 6 ноября. Американская компания Apple выпустила обновленные операционные системы iOS и iPadOS. В версию 14.2 добавили более 100 новых смайлов, а также варианты обоев.

Компания уже начала рассылку обновлений. Коллекция доступных на iPhone и iPad смайлов пополнилась 117 новыми символами. Так, появились, например, изображения птицы додо, матрешки и бумеранга.

Кроме того, Apple исправила распространенные ошибки и добавила в «Пункт управления» кнопку быстрого вызова приложения Shazam и виджет медиаплеера.

Для iPhone 12 предусмотрели поддержку кожаного чехла с магнитным коннектором MagSafe, а для дополнительного датчика в 12 Pro и 12 Pro Max — функцию «Лупа».

В пятницу в 16:00 по московскому времени Apple откроет в России предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.