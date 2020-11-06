Школьница запатентовала инсулиновый адаптер для диабетиков. ФАН-ТВ

10-летняя Дарья Шейнина из Перми разработала и запатентовала адаптер к инсулиновой помпе.

Даша получила инсулинозависимый диабет в качестве последствия ветрянки, которую перенесла в четыре года. С тех пор ей требуется инсулиновая помпа. Насос качает жизненно важный гормон из небольшой емкости в пластиковую трубку, на конце которой закреплена игла-канюля. Она крепится на живот — так в организм постоянно поступает инсулин. Устройство нужно носить на себе постоянно, даже спать вместе с ним. Как выяснила Даша, жить с инсулиновой помпой станет проще, если установить на длинную трубку-адаптер.

«Я его придумала, потому что однажды мы с мамой играли и мама случайно зацепила провод рукой и выдернула канюлю. Это было очень больно, и я начала думать, как решить эту проблему», — вспоминает школьница.

Придумать решение Даше помогли учителя информатики Иван и Анастасия Патакины. Девочка учится в школе №93 инженерной направленности, где детей готовят к поступлению в технические вузы. Для решения задачи с помпой Даша использовала школьные знания.

«Сначала я подумала, что можно поместить этот провод в рулетку, но у рулетки — один конец, а мне нужно два. Потом я увидела у папы на работе автоматическую катушку с кабелем. Мне понравилась эта идея, но автоматическая катушка с кабелем очень большая. Я хожу на кружок 3D-рисования, я там увидела маленькую коробочку. Я спросила у учителя: «Что это?» Он мне ответил, что это USB-кабель, и вот так вот решение было найдено, и я начала делать эти прототипы», — рассказывает Даша.

Прототипы она напечатала на 3D-принтере с помощью учителей. Суть новых устройств одна — они регулируют длину трубки: от 0,5 см в скрученном состоянии до 80 см в полностью растянутом. Таким образом она не обматывается вокруг шеи во сне и не цепляется за одежду и углы. Изобретение Даша опробовала на себе, рассказала родителям и завучу по инновациям Светлане Кислицыной. Она убедила родителей, что адаптер нужно показать всему миру и помогла подать заявку на выставку юных изобретателей в Индонезии. Пока семья ждет регистрации патента на адаптер к инсулиновой помпе, Даша работает над новыми изобретениями.