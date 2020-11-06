Названы способы, как не попасть на уловки интернет-мошенников

Интернет-мошенники стали активизироваться в преддверии «черной пятницы», несмотря на то, что до дня массовых распродаж еще несколько недель. По просьбе ФАН эксперты по информационной безопасности назвали способы, как не попасть на уловки злоумышленников.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что интернет-мошенники для кражи средств россиян готовятся использовать бренд маркетплейса AliExpress. Как отметила ведущий контент-аналитик компании Татьяна Сидорина в комментарии РИА Новости, число фишинговых сайтов на популярные онлайн-площадки увеличивается ближе к значимым событиям — «черной пятнице», «киберпонедельнику» и так далее.

Как отличить поддельный сайт от настоящей площадки бренда и не угодить на удочку интернет-мошенников? За советами Федеральное агентство новостей обратилось к экспертам отрасли.

«Мошенники действительно активизируются абсолютно по каждому поводу, и это ни для кого не секрет. С этим мы живем и еще будем жить довольно долго, я так понимаю», — сказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Специалист отметил, что обезопасить себя и свои финансы поможет выполнение простых правил при совершении онлайн-покупок.

«Есть универсальные рецепты. Например, не ходить по ссылкам. Лучше заходить на сайт только тогда, когда вы сами набираете его адрес в командной строке. Стоит внимательно проверять все предложения, потому что мошенники ловят как раз на акции и скидки. Это нормальное человеческое желание сэкономить. Поэтому поможет внимательность, внимательность и еще раз внимательность», — подчеркнул Власов.

Директор по развитию направления «Кибербезопасность населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в свою очередь констатировал, что мошенники используют любой информационный повод, рассчитывая на привлечение внимания потенциальных жертв.

«Мошенники активизируются не сейчас, когда будет «черная пятница», они не прекращают работать. Они используют любой информационный повод, чтобы люди ждали какого-то сообщения, обратили на него внимание, отреагировали, — сказал Седов.

Специалист дал совет, как понять, что сайт, на который вы переходите, не внушает доверия.

«Если вы откроете свой браузер, увидите в левом углу иконку «закрытый замочек» — это гарантия, что сайт защищен. [Если этого нет], то это подсказка, что вы находитесь на очень незащищенном и подозрительном ресурсе, который должен у вас вызвать сомнения. В целом, когда вам предлагают перейти на какой-нибудь сайт, это уже не очень хорошо: предлагаемые ссылки выглядят странно, бывают замусоренными. Нужно внимательно к ним относиться», — призвал Олег Седов.

Кроме того, добавил эксперт, человека должно насторожить требование ввести персональные данные или данные банковской карты.