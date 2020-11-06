Просроченные продукты в РФ могут начать перерабатывать в корм для животных

Москва, 6 ноября. Госдума РФ готовит законопроект, предусматривающий переработку непроданных продуктов и изготовление из полученного сырья кормов для животных и удобрения.

Об этом рассказала вице-спикер Думы Ольга Тимофеева. Во время региональной недели депутат посетила приют и реабилитационный центр для животных в Ставропольском крае, куда привезла 225 килограммов корма для собак и двухнедельный запас еды для кошек.

«Сейчас в условиях пандемии приюты очень рассчитывают на помощь людей, волонтеров. Сильно снизился объем пищевых отходов, поступающих в приюты», — рассказала Тимофеева «Парламентской газете».

По ее словам, разработанная в думском комитете по экологии и охране окружающей среды инициатива позволяет изготавливать корм для животных из просроченных продуктов, которые в настоящее время утилизируют или захоранивают на мусорных полигонах.

Законопроект снимает лишние препятствия. Например, владелец «просрочки» сможет передавать продукты на переработку после экспертизы, которую проведут компании-переработчики. Документ уже отправлен на согласование в профильные ведомства, в Минпромторге концепцию поддержали.