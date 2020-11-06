Кристина Асмус пожаловалась на побои «мужа»

Москва, 6 ноября. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась на экранного мужа, который травмировал ее во время съемок фильма «Булки».

Знаменитость, которая вынуждена была сделать паузу в съемках из-за коронавируса, возобновила работу над проектом. Асмус вместе со своим партнером по картине Арсением Робаком снимала постельную сцену, которая оказалась для актрисы «трагической».

«Все было прекрасно до крупного плана, где меня попросили держать телефон прям над лицом — чтобы он не прятался за кадром… Ну и мой экранный муж по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз», — пожаловалась 32-летняя актриса на «побои» экранного мужа.

Артистка призналась, что сейчас у нее на лице красуется «красивая шишка». Но она не расстраивается, ведь кадр получился прекрасным. Что же не сделаешь ради кино.

Поклонники подбодрили звезду сериала «Интерны» и призвали ее быть осторожнее не только на съемках фильма, но и в жизни: «Береги себя, Кристина».