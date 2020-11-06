Перспективы сотрудничества России и Африки обсудили в Москве. ФАН-ТВ

Как придать новый импульс и укрепить взаимовыгодное партнерство? Этот вопрос стал ключевым на повестке II Российско-Африканского общественного форума.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов отметил, что отношения со странами Африки продолжают развиваться даже во время пандемии.

«Сегодня Африка уверенно движется по пути политического, социально-экономического и научно-технического развития. Выступает как активный и ответственный участник современных международных отношений. Ощутимее становится осознание африканцами собственной уникальной и самобытной культурной идентичности. Традиционно дружественные отношения России со странами Африки имеют долгую историю, испытаны временем и основываются на принципах сотрудничества и взаимного доверия. Африка ставится одним из важных приоритетов российской внешней политики», — рассказал Богданов.

Сотрудничество России со странами Африканского континента имеет глубокие исторические корни. Наиболее широкий спектр оно имело в советскую эпоху. С самого начала СССР держал курс на защиту интересов угнетенных народов мира.

«Если брать наших основных соперников геополитических по активности на Африканском континенте сейчас, то это все тот же коллективный Запад. Но он, называя вещи своими именами, несет колониальное бремя, бремя собственной истории, в чем-то, наверное, позитивной, но во многом крайне негативной для развития африканских стран. Когда идет совершенно откровенная эксплуатация человеческих и природных ресурсов под знаменами содействия их развитию», — заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

На площадке форума обсудили проблемы международного культурного сотрудничества, а также пути сближения молодежи России и Африки. По мнению участников, такие саммиты необходимо проводить регулярно, ведь именно они и помогают находить общий язык.

«Это правильное движение и правильное направление. Чем больше мы будем общаться, чем больше будем обмениваться мнениями. Все начинается с общения. Мы закрыты все друг от друга давно, вот теперь нужно раскрываться, надо общаться, надо понимать, что у нас в сердце», — считает преподаватель РУДН Джошуа Ораби.

Не менее важным было обсуждение вопроса подготовки кадров. Граждане африканских стран испытывают большой интерес к возможности получать высшее образование в российских вузах.

«В современных условиях, когда удаленное и онлайн образование получает все большее распространение, важнейшей задачей станет экспорт российских образовательных услуг в Африку. Именно с помощью организации возможностей получения среднего образования и качественной подготовки к поступлению в вузы России на очную форму обучения. Распространение соответствующих программ станет важным фактором сближения молодежи России и Африки», — рассказал зампред Всемирного координационного совета российских соотечественников Дюк Мишель Нгебана.

«Россотрудничество распределяет по всему миру порядка 15 тысяч мест на обучение в российских вузах. Довольно значительная часть относится к Африке, и нам хотелось бы, конечно, чтобы студентов из африканских стран приезжало гораздо больше, но здесь мы ограничены бюджетными вопросами. Однако с осторожным оптимизмом смотрим в будущее», — заявил Евгений Примаков, глава Россотрудничества.

15 октября в рамках укрепления военно-технического сотрудничества Россия подарила Центральноафриканской Республике 10 бронемашин. Добрый жест вызвал небывалую радость среди жителей Банги. По словам посла ЦАР Леона Додона, благодаря России в республику вернулась безопасность.

«Этими танками можно защищать страну, потому что у наших войск нет танков. Наемники из Чада и Судана, когда воевали, — они забрали все наше оружие. Теперь благодаря России наша страна будет процветать», — поделился Леон Додон.

Общественный форум проходит с 5 по 6 ноября в московском «Президент отеле». Задача площадки укрепить гражданский диалог. Именно он является основным драйвером миропорядка и устойчивого развития.