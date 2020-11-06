Оксана Самойлова собралась судиться с хейтерами из-за косметики

Москва, 6 ноября. Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова отреагировала на поток критики в адрес ее марки косметики. Жена рэпера Джигана собралась судиться с хейтерами.

Самойлова не так давно выпустила собственную линию косметики под названием Sammy Beauty. Для поклонниц это стало долгожданным событием, продукция оказалась очень востребованной.

Однако далеко не все остались в восторге от косметики. Самойлову стали обвинять в плагиате из-за упаковки и дизайна. Многим они напомнили продукцию известной американской модели Кайли Дженнер. Некоторые обратили внимание на низкое качество и неэффективность косметики.

Самойлова не выдержала и отреагировала на критику в свой адрес. Она подчеркнула, что «клеветников» ждет встреча с ее юристами.

«Вся косметика прошла все обязательные проверки и испытания, имеет все необходимые документы о соответствии и безопасности», — написала Самойлова в Instagram Stories.

Модель подчеркнула, что ее продукция прошла не одно клиническое испытание, а также дерматологические тесты.

«Мы доказали все заявленные свойства продукции, ее безопасность и качество!» — заключила она.

Самойлова вместе с Джиганом и детьми в настоящее время отдыхает на Мальдивах. В начале года она собиралась разводиться с рэпером, но затем передумала и отозвала заявление.