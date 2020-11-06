Юрист назвала способ урегулирования конфликта при помощи третьей стороны

Во всех семьях рано или поздно случаются конфликты, только одни могут спокойно обсудить недопонимания и решить назревающую проблему, у других совершенно не получается найти общий язык друг с другом, выслушать или уступить. Об этом ФАН рассказала адвокат, член Союза Профессиональных Медиаторов М2В Варсеник Айрапетян.

В некоторых случаях конфликтующие прибегают к посторонней помощи, иногда просят разрешить конфликт кого-то из родственников, хороших знакомых. Но когда конфликт затяжной, проблема достигла своего пика и семья стоит на грани развода, приходится обращаться к профессионалу — человеку, знающему как урегулировать конфликты.

Этот специалист — медиатор. С его помощью семейная пара целенаправленно вырабатывает определенную стратегию в конфликтной ситуации, при этом участники сами ведут весь процесс, контролируют его и выбирают условия урегулирования спора.

«Мнение детей, высказанное во время процесса, иногда для родителей становится неожиданностью, потому что зачастую во время конфликтов больше всего страдают именно дети. Несмотря на испортившиеся отношения, родители должны на первый план ставить чувства своих детей, ведь они — самое главное и дорогое в их жизни. Отбросив негативные эмоции в сторону, следует решить максимально положительно судьбу своих детей, а не слепо доверять решению судьи», — пояснила Айрапетян.

По ее словам, медиация — это процесс, в котором эксперт помогает в сложной семейной ситуации, не разрешив которую супругам грозит развод. Улучшает взаимоотношения путем принятия общих согласованных и осознанных решений для обоих супругов. Медиатор регулирует вопросы, связанные не только с разводом, но и с детьми, финансовыми проблемами и др. Работа медиатора также направлена на составление четких правил и соглашений между участниками спора, на то, как они будут решать поставленные задачи.

Эксперт добавила, что деятельность медиатора направлена на то, чтобы дать возможность участникам спора представить свое будущее, каким они хотят его видеть. Медиатор присутствует на переговорах, но при этом не стремится открыто влиять на принимаемые решения, а организовывает их, он дает возможность обеим сторонам обсудить ситуацию самостоятельно.

«Процедура медиации требует готовности к выходу из конфликта, чтобы обе стороны имели желание договориться, могли слышать и слушать друг друга. Во главе процесса медиации лежит осознание того, что конфликты — вполне обычное явление. Для семьи важно понимать, что здесь, как в маленьком государстве, бывают самые разные проблемы и встречаются любые вопросы. Их нужно уметь правильно и мудро решать», — рассказала Айрапетян.

По ее словам, в конфликте важно себя вести адекватно и стремиться к его урегулированию, а не завершению. Процедура семейной медиации является сугубо конфиденциальной, стороны не могут разглашать сведения, которые стали им известны, только в случае, если между сторонами была договоренность, что они могут их распространять.

«Конфликты всегда были, есть и будут, нужно лишь найти к ним правильный подход, а он может быть различным. Здесь очень важно понимание того, чтобы семья сохранилась — не выживала, а полноценно жила. Необходимо вовремя заметить конфликт и не скрывать его, не затягивать. Хочу повторить слова мудрого человека: «Медиация — это многоточие в отношениях, а суд — это точка», — заключила Айрапетян.

Напомним, ранее актер из фильма «Особенности национальной охоты» Сергей Русскин призвал использовать время карантина для медитации.