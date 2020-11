Twitter и Facebook заподозрили в цензуре против Трампа на выборах

На американских выборах 2020 года значительная часть избирателей решила отдать голоса по почте из-за пандемии коронавирусной инфекции — альтернатив практически не было. Соединенные Штаты на протяжении свыше 150 лет спокойно пользовались этим способом, и он считался проверенным временем. Однако в нынешнем году голосование по почте зарекомендовало себя как провокационное, весьма сомнительное и ненадежное, несмотря на, казалось бы, отлаженную систему.

В преддверии 4 ноября в СМИ можно было натолкнуться на статьи, раскрывающие подробности махинации с почтовыми бюллетенями избирателей. Действующий президент США Дональд Трамп подогревал сенсации на своей странице в Twitter, заявляя о незаконности такого способа голосования, а также предсказывая массовые фальсификации и случаи мошенничества.

В день выборов в своих социальных сетях президент снова забил тревогу, утверждая, что миллионы голосов, полученных по почте, сфальсифицированы и не должны учитываться. Более того, 5 ноября он потребовал полностью остановить подсчет голосов и сообщил о намерении обратиться в Верховный суд США. Однако, как оказалось, информацию, которую американский лидер посчитал правильным донести до своих сторонников, увидел не каждый. Все потому, что руководства Twitter и Facebook приняли твердую резолюцию: это они будут решать, что Трампу говорить можно, а что нельзя.

Редакция Telegram-канала «Американскiй номеръ» разбиралась, что предпринимают крупнейшие американские социальные сети для того, чтобы не допустить переизбрания Дональда Трампа.

С чего все начиналось

Предчувствуя нестабильную социальную обстановку в американских городах, представители Facebook для предотвращения насилия в день президентских выборов приняли решение использовать алгоритмы управления новостной лентой. Модераторы социальной сети стали искусственно замедлять распространение постов, набирающих популярность, и управлять отображающимся в ленте контентом. И хотя, на первый взгляд, такие меры носили мирную направленность, на деле это оказалось лишь инструментом «борьбы с несогласными».

В подобном поведении Facebook и Twitter были уже уличены. В Сенате Конгресса США 29 октября прошли слушания глав компаний Марка Цукерберга и Джека Дорси. Заседание проводилось по вопросу цензуры социальных сетей в отношении отдельных СМИ, написавших о коррупционной деятельности семьи Байденов.

Разговаривали с приглашенными довольно жестко: сенатор-республиканец Тед Круз спросил у Дорси, кто дал ему право определять, что нельзя говорить СМИ, и что можно слышать американскому народу. Цукерберг, в свою очередь, под давлением законодателей признался, что за 2020 год он нанял 35 тысяч цензоров, ежедневно удаляющих «неправильный» и неполиткорректный контент.

BREAKING: Facebook's Zuckerberg just testified he's hired more than 35,000 new workers just to monitor content and fake accounts during election — Paul Sperry (@paulsperry_) October 28, 2020

Что примечательно, перед началом слушаний министерство юстиции США официально поддержало отмену «секции 230», которая избавляет социальные сети от ответственности за публикуемый на их площадках контент. Это позволит подать на них в суд, к примеру, за блокировку аккаунта.

У Трампа с руководством Twitter отношения не складывались уже давно. Администрация социальной сети 28 июля на 12 часов заблокировала учетную запись сына президента США за утверждения Трампа-младшего о неэффективности масок в борьбе с распространением COVID-19. В августе американский лидер выразил мнение о том, что голосование по почте может спровоцировать массовые фальсификации, однако через несколько часов пост стал недоступен. Та же участь постигла ролик президента о протестах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Facebook и Twitter вступают в игру

В день голосования, 4 ноября, Twitter-аккаунт Дональда Трампа превратился в море предупреждений. Президент, осознав, что уступает Джозефу Байдену в тех штатах, где планировал победить, начал яростно возмущаться об «исчезнувших» и «неожиданных» бюллетенях. Администрация платформы, в свою очередь, хладнокровно подвергла цензуре пять твитов американского лидера, оправдавшись тем, что Трамп распространяет «вводящую в заблуждение» информацию.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Некоторые активные пользователи социальной сети обнаружили, что не могут поделиться твитами республиканца.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Отдельные аккаунты, освещающие нестабильную обстановку в городах, где активисты Black lives matter устраивали беспорядки, подверглись полной блокировке.

#Twitter and #Facebook on Tuesday suspended several recently created and mostly right-leaning news accounts posting information about #voting in the hotly contested U.S. election for violating their policies.https://t.co/vMZKjDYUCI — CyberNews (@CyberNews_com) November 4, 2020

С подобными ограничениями столкнулась не только команда Трампа, но и большинство ее сторонников. Так, 4 ноября, был заблокирован твит американского актера Мэтта Уолша, возмутившегося сообщениями о возможных вбросах и фальсификациях на выборах в пользу Демократической партии.

This is reason enough to go to court. No honest person can look at this and say it's normal and unconcerning. https://t.co/CguBRGCRLD — Matt Walsh (@MattWalshBlog) November 4, 2020

Тем временем, ни одно сообщение Байдена о ходе выборов цензуре не подверглось.

We won't rest until everyone's vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3 — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Power can't be taken or asserted, it flows from the people, and it's their will that determines who will be the President of the United States. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

It’s clear that when the count is finished, we believe we will be the winners. pic.twitter.com/qVk0igZlrF — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Facebook, в отличие от Twitter, действовал мягче. Все заявления, опубликованные Дональдом Трампом, сохранились и не были заблокированы, однако практически к каждому сообщению были добавлены специальные ярлыки, информирующие читателей о том, что подсчет голосов еще продолжается, и что победитель президентских выборов в США еще не определен.

«Как только президент Трамп начал преждевременно заявлять о своей победе, мы начали отправлять уведомления в Facebook и Instagram о том, что голоса все еще подсчитываются», — сообщили официальные представители социальной сети.

Once President Trump began making premature claims of victory, we started running notifications on Facebook and Instagram that votes are still being counted and a winner is not projected. We're also automatically applying labels to both candidates’ posts with this information. pic.twitter.com/tuGGLJkwcy — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) November 4, 2020

С неудобствами 4 ноября столкнулись не только пользователи социальных сетей, но и завсегдатаи таких сайтов, как 4chan и BitChute, где также распространялась информация о многочисленных фальсификациях на выборах в пользу Джозефа Байдена. Именно в день голосования сервера интернет-порталов по неизвестным причинам неоднократно отключались и были недоступны для посещения. И хотя их «падение» могло вызвать всего лишь большое количество посещений, отдельные пользователи предположили, что в отношении 4chan и BitChute была предпринята атака сторонников демократов.

Цензура и обмен информацией: где грань?

Социальные сети и СМИ сейчас — это своеобразный необходимый для общественности инструмент, с помощью которого она получает прямой доступ к разоблачению коррупционной деятельности со стороны мировых лидеров. Будучи частными компаниями, соцсети, безусловно, имеют право на искоренение недостоверной информации на своей платформе. В противном случае неуничтоженная дезинформация, равно как и коррупция, представляет опасность для демократических институтов.

Не исключено, что Дональд Трамп, как и любой политик, в ходе своего президентского срока использовал Twitter для достижения собственных политических целей. Возможно, он и сейчас манипулирует мнением своих избирателей для того, чтобы остаться руководить страной еще на четыре года, и в таком случае, действия администрации социальных сетей становятся логичными. Однако, с момента вступления республиканца в должность, ни Facebook, ни Twitter не заблокировали ни одной статьи, сообщающей о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, а также о «следе России» в победе Дональда Трампа.

Here we go again, again.



"These tactics echo Russian election interference on social media four years ago when operatives working for the Kremlin-backed Internet Research Agency focused heavily on America's racial divisions."https://t.co/GdIX9T2zJM — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) October 30, 2020

А между тем, убедительных доказательств, подтверждающих данную информацию, не смогли предоставить ни пресса, ни органы безопасности Соединенных Штатов.

После 4 ноября 2020 года американцы будут еще долго дискутировать на тему, как правильно проводить выборы. Каждая сторона сделает свои выводы. Вполне возможно, что действия социальных сетей будут гораздо жестче регулироваться законодательно, демократы постараются не допустить тех ошибок, которые отпугнули их потенциальных избирателей, а республиканцы будут добиваться полной отмены почтового голосования и возвращения к старой избирательной системе. Однако все это — в будущем.

А пока Соединенные Штаты будут довольно долго находиться в ситуации, характерной для государств третьего мира — с многомесячным подведением итогов выборов и делегитимацией избирательного процесса.