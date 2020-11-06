Бари Алибасов-младший развелся из-за отсутствия экспериментов в постели

Москва, 6 ноября. Бари Алибасов — младший, сын основателя группы «На-На», развелся с женой Виолеттой Гришиной. Об этом рассказал ФАН PR-директор семьи Вадим Горжанкин.

По словам PR-директора, Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск Гришиной 5 ноября. Вопрос об алиментах будут рассматривать отдельно.

Сын известного музыканта рассказал, что к разводу привела его неудовлетворенность в интимной жизни. По его словам, супруга — приверженка традиционных ценностей. Гришина не поддерживала его эксперименты и «сексуальные извращения в постели».

«Я не мог реализовывать все свои смелые желания. Виолетта слишком много в этом вопросе слушала своих родителей, которые воспитали в ней слишком традиционные взгляды», — заявил он.

Алибасов-младший ранее высказался в разговоре с Федеральным агентством новостей о желании супруги отца, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, стать матерью в 82 года. Он не исключил, что у нового наследника состояния Алибасова будет отлажена функция «хочу и дайте денег».