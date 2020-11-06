Актриса Галина Боб разрыдалась, когда узнала пол будущего ребенка

Москва, 6 ноября. Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб, узнав пол третьего ребенка, разрыдалась. У актрисы родится дочь.

Боб устроила вечеринку «бэби шауэр», на которой вместе с гостями узнала пол будущего ребенка. Звезда сперва подходила к гостям и спрашивала, кто же у нее родится. Мнение участников вечеринки разделилось: кто-то предположил, что у знаменитости будет вновь сын, а кто-то — долгожданная дочь.

Галина, которая получила конверт от врачей с сообщением о поле ребенка еще пару дней назад, с нетерпением ждала, когда муж проткнет воздушный шар. Всю комнату осыпали розовые конфетти и блестки, что означало, что в семье Боб родится дочь. Увидев это, актриса упала на пол и начала рыдать от счастья.

Очевидно, знаменитость давно мечтала о дочери, ведь у нее и мужа, режиссера Сергея Корягина сейчас подрастают два чудесных сына, Лев и Андрей.

Поклонники поздравили артистку, пожелали ей и малышке крепкого здоровья. В социальной сети подписчики также признались, что вместе с Боб разревелись, узнав о появлении дочери в семье актрисы.