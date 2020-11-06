System Of A Down выпустили песни в поддержку Армении

Арцах, 6 ноября. Американская рок-группа System Of A Down впервые за долгое время выпустила новые песни. Произведения направлены на поддержку Армении в карабахском конфликте.

Фронтмен коллектива Серж Танкян рассказал о песнях в своем аккаунте в Facebook. Вокалист считает, что Азербайджан и Турция пытаются захватить НКР и Армению и совершают преступления против человечества и окружающей среды.

Баку и Анкара пользуется тем, что весь мир занят ситуацией с коронавирусом и выборами в США, чтобы Армения могла заявить об их действиях, написал Танкян. Он отметил, что прибыль от песен Protect The Land и Genocidal Humanoidz пойдет на поддержку Нагорного Карабаха.